Дональд Трамп попенял России на взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв, прогремевший 8 августа в России под Архангельском.

В своем Twitter Трамп отметил, что у США есть технология, аналогичная испытывавшейся на объекте в Архангельской области, однако более продвинутая. В целом, по утверждению президента, Соединенные Штаты многое вынесли из данного инцидента.

Кроме того, американский лидер написал, что случившееся заставило людей тревожиться за состояние воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами, резюмировав словом «Нехорошо!»

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!