Оценены потери турсектора Грузии из-за разрыва отношений с Россией
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предположил, в какие суммы выльется для грузинского туризма разрыв отношений с Россией.
По оценке Осауленко, потери в июле составят порядка 60 миллионов долларов, поскольку доля российских туристов составляла 21 процент от общего потока приезжающих из других стран. Однако июль и август — пик туристического сезона — фактически оказались потеряны.
В целом, считает эксперт, отсутствие российских туристов станет для грузинской экономики большим ударом, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин с 8 июля приостановил авиасообщение с Грузией на фоне массовых протестов против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.
Вслед за этим поток туристов из России сократился более чем на 20 процентов. Сумма ущерба, нанесенного грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за запрета на полеты в Россию, оценивалась в 25 миллионов долларов.
Читайте также: Сенатор оценил потери Грузии от предполагаемого российского эмбарго