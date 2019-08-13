Профессии продавца и повара признаны самыми востребованными в России
Специалисты ВНИИ труда Министерства труда и социального развития России составили рейтинг профессий, наиболее востребованных в стране с начала 2019 года.
Лидирующие позиции занимают продавцы-кассиры, повара, педагоги профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Также часто требуются юристы, специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования детей и взрослых, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.
Рейтинг составлен на основе опроса 26,9 тысячи компаний и организаций из всех российских регионов. Критериями востребованности той или иной профессии выступали ее роль в обеспечении деятельности и массовая потребность в сотрудниках конкретной специальности, сообщает РИА Новости.
Ранее специалисты центра «Моя карьера» представили список профессий, которые московские подростки выбирают чаще всего. Среди них — курьер, промоутер и официант.
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