Метод диагностики болезней сердца по выдоху разработали в Москве
Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова в сотрудничестве с экспертами Московского инженерно-физического института разрабатывают методику диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по воздуху, который выдыхает пациент.
Как пояснил директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов, в основе методики — та же концепция, по которой был создан «электронный нос», улавливающий частички наркотиков и взрывчатки в аэропортах.
Однако в медицинских целях использовать «электронный нос» не получилось из-за излишне высокой влажности выдыхаемого воздуха. Поэтому разработчики вместе с коллегами из Институтов системных исследований и физики атмосферы Российской академии наук поэкспериментировали с протонными масс-спектрометрами.
В итоге выяснилось, что воздух, выдыхаемый пациентами с сердечно-сосудистыми патологиями, содержит повышенные концентрации ацетона, изопрена, пентана и окиси углерода.
Предполагается, что в будущем для диагностики болезней сердца по данному принципу создадут компактное устройство не больше алкотестера, пишут «Известия».
Ранее ученые рассказали, как правильно измерять давление для диагностики болезней сердца.
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