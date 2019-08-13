Роскосмос призвал не бояться приближающегося к Земле астероида
Пресс-служба Роскосмоса прокомментировала сообщения о приближении к Земле астероида размером около 160 метров.
В гокорпорации подчеркнули, что небесное тело не представляет для Земли и человечества ни малейшей угрозы, поскольку приблизится к нашей планете не более чем на миллион километров. Потенциально опасным сближением считалось бы расстояние, сопоставимое с радиусом орбиты Луны — порядка 384 тысяч километров.
Таким образом, данный астероид представляет лишь научный интерес, отмечается на официальном сайте Роскосмоса.
Напомним, о приближении к Земле астероида под названием 2019 OU1 сообщили специалисты NASA. Они подчеркнули, что небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 40 раз меньше, чем между Землей и Венерой.
Однако ведущий научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров выразил мнение, что данный астероид не представляет опасности для Земли.
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