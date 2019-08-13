Киносеть опровергла информацию о смерти мужчины во время просмотра фильма Тарантино
В дирекции сети столичных кинотеатров опровергли информацию о том, что пожилой мужчина умер в московском кинотеатре во время просмотра фильма Тарантино «Однажды… в Голливуде».
Сотрудники киносети заявили, что посетитель действительно скончался, но на сеансе другой ленты. У мужчины произошел обширный инфаркт во время просмотра документального фильма «Паваротти» Рона Ховарда, в результате чего он умер.
— Вчера пожилому человеку на сеансе стало плохо в кинотеатре в Большом Овчинниковском переулке. Вызвали скорую помощь, но оказалось поздно — обширный инфаркт, — рассказали в дирекции сети кинотеатров. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о том, что 12 августа мужчина 63 лет скончался в московском кинотеатре в Большом Овчинниковском переулке на сеансе фильма «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.
Читайте также: Пара в Великобритании отравилась опасными токсинами после чистки аквариума