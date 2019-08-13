Более тысячи пострадавших при взрывах под Ачинском обратились за матпомощью
Более тысячи двухсот человек, пострадавших из-за нескольких взрывов на военном складе под Ачинском, обратились за материальной помощью. Об этом сообщили в администрации Ачинского района Красноярского края.
— По информации управления социальной защиты населения администрации района, на сегодня денежную компенсацию в размере десяти тысяч рублей уже получили 799 человек на общую сумму около восьми миллионов рублей, — заявили в пресс-службе.
С заявлениями на оказание матпомощи продолжают обращаться жители деревень Каменка и Малый Улуй, поселка Ключи и собственники дачных участков садового общества «Чистый ручей», сообщает РИА Новости.
Напомним, пожар в военной зоне на территории Ачинска произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. В тушении принимали участие десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и пять вертолетов армейской авиации Ми-8.
Новый взрыв на складе боеприпасов произошел 9 августа. Причиной пожара стало попадание молнии в полигон. В результате инцидента пострадали 11 человек. О ликвидации горения сообщили 11 августа.
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