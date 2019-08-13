Кремлю известно об акциях протеста

Президент России Владимир Путин обращает внимание на акции протеста, проходящие в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим. Об этом 13 августа сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее, — сказал Песков. — Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения.

По словам пресс-секретаря, городские власти и власти страны отслеживают моменты, по которым у людей возникают вопросы.

Кроме этого, Дмитрий Песков добавил, что протестные акции происходят по всему миру.

— Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом, — отметил пресс-секретарь президента на встрече с представителями СМИ. Песков призвал различать законные акции, согласованные в установленном порядке, и попытки организации беспорядков.

Говоря о действиях полиции и Росгвардии, представитель Кремля подчеркнул, что «правоохранительные органы выполняют свои обязанности», чтобы пресечь незаконные деяния, а также обеспечить безопасность граждан в ходе легитимных, законных акций.

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