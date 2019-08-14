Эксперт назвал заявления Трампа о выходе из ВТО предвыборной риторикой
Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в комментарии ФБА «Экономика сегодня» назвал заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе из ВТО предвыборной риторикой.
Эксперт напомнил, что Трамп делает подобные заявления не в первый раз, впервые оно прозвучало в ходе предвыборной кампании 2016 года.
— Но администрация Трампа за три года так и не нашла серьезных экономических аргументов, чтобы выйти из ВТО. Дальнейшие угрозы Трампа представляют собой предвыборную риторику, — отметил эксперт.
По мнению Владимира Васильева, если бы власти США действительно были недовольны влиянием ВТО на экономику страны, они давно бы вышли из организации, передает rueconomics.ru.
Всемирная торговая организация была создана в 1995 году. В настоящее время ее членами являются 164 страны.
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