Беспокойное соседство. Что делать, если во дворе расположился хостел

Жители района Ростокино обеспокоены соседством с гостиницей «Байкал» на Сельскохозяйственной улице. Корреспондент «Вечерки» отправилась на место, чтобы разобраться.

По словам москвичей, после того как в здании некогда приличного отеля открылся хостел, в близлежащих дворах каждый вечер постояльцы устраивают шумные посиделки. Официальный сайт гостиницы «Байкал» зазывает гостей недорогим проживанием. Контингент собирается проблемный. А ведь до появления бюджетного хостела гостиница была приличной, утверждает жительница дома № 13, корпуса 1, по Сельскохозяйственной улице Светлана Егорова.

— Несколько лет назад заведение превратилось в общежитие, — рассказывает она. — Здесь теперь сдают не только номера, но и койко-места. В одной комнате живут по десять человек.

Проходим вдоль корпуса со стороны Сельскохозяйственной улицы: через открытые окна прекрасно видны обшарпанные стены, ряды многоярусных кроватей.

В торце дома столбом валит дым, разносится запах горелой еды. Рядом — жилой дом № 13, корпус 1. Самое страшное, по словам жительницы, творится здесь после 20:00.

Так выглядят комнаты общежития в Ростокине Фото: Предоставила местная жительница Светлана Егорова

— Постояльцы выходят на улицу, окружают ближайшие автобусные остановки, подключаются к Wi-Fi и звонят на родину.

В префектуре Северо-Восточного округа столицы «Вечерке» сообщили, что о проблеме знают.

— К сожалению, у управы района Ростокино и у префектуры нет полномочий, чтобы закрыть это заведение: оно находится не в жилом секторе, а в отдельно стоящем здании, — прокомментировал пресс-секретарь префектуры СВАО Андрей Иванов. — Такие полномочия есть у прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора. Мы направили запросы в полицию с требованием усилить контроль за соблюдением порядка, а также обратились в прокуратуру для проверки заведения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Маршани, юрист:

— Распитие спиртных напитков, использование ненормативной лексики — такие действия в непосредственной близости от жилых домов законодательно неприемлемы. Гражданам следует обращаться для привлечения к административной ответственности владельца хостела. Если нарушения будут фиксироваться снова, то решением вопроса может стать изъятие помещения через суд.

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