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Пресса в образовании
Жесткая посадка А321 в Подмосковье

Четыре человека госпитализированы после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Ростислав Зубков
• 07:44 • 15 августа 2019
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Четыре человека госпитализированы при жесткой посадке самолета А321 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в Росавиации в четверг, 15 августа.

Согласно информации ведомства, пассажиров доставили в Раменскую больницу с ушибами и ссадинами для оказания помощи, пишет РИА Новости.

Отметим, что, по последним данным, число пострадавших возросло до десяти человек. Среди них — трое детей.

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). По предварительным данным, в результате на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В Росавиации, тем не менее, эту информацию опровергли.

Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам.

По факту происшествия была создана специальная комиссия, которая займется расследованием обстоятельств ЧП. Она будет состоять из сотрудников Росавиации. Отметим, что глава ведомства также лично выехал на место аварии.

Кроме того, проверку проведет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала об аналогичных случаях. Так, в США 2 августа легкомоторный самолет KR-2 совершил жесткую посадку на автомагистраль в Сиэтле. Пилот приземлился прямо на дорогу перед машинами. 

14 июля у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе два человека погибли в результате жесткого приземления вертолета Robinson.

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