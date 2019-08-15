Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства РФ
Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением российского гражданства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.
По ее словам, положительное решение уже принято по 25 тысячам обращений. Более тысячи человек ежедневно обращаются с заявлением о принятии российского гражданства.
Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал постановление об упрощении получения российского гражданства всеми проживающими на территории РФ украинцами из Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».
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