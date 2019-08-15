Опасный прогресс. Влияют ли современные антенны связи на наше здоровье

Стоит сразу отметить, что в самом ближайшем будущем от антенн и базовых станций бежать станет бесполезно. Хотя бы просто потому, что ставить их начнут едва ли не в каждом подъезде. Это связано с постепенным входом в нашу жизнь сетей пятого поколения — 5G. Ведь миллиметровое излучение нуждается в большом количестве ретрансляторов, так как на подобный сигнал может повлиять даже листва деревьев.

И тем не менее бояться сотовых вышек гражданам совершенно не стоит, ведь их излучение не представляет никакой опасности для организма.

— В первую очередь надо учитывать, что интенсивность излучения сотовых антенн сама по себе очень маленькая. Во-вторых, мы, россияне, находимся даже в более выигрышном положении, нежели европейцы или американцы. Ведь отечественные нормы по излучению в разы жестче, чем у заокеанских коллег — десять микроватт на квадратный сантиметр в России и 1000 микроватт на квадратный сантиметр на Западе, — сказал научный сотрудник Федерального медико-биологического центра имени Аветика Бурназяна, постоянный член Всемирной организации здравоохранения, член научно-консультационного комитета по проблеме электромагнитных полей и здоровья человека Юрий Григорьев. — Бояться базовых станций не нужно. Да, аккуратность не повредит, поэтому в ВОЗ действует принцип «предупреждения» — не рекомендуется подобные устройства устанавливать вблизи школ, больниц и других подобных мест. К сожалению, этим часто пренебрегают.

И тем не менее, подчеркнул доктор наук, даже самое сильное излучение не вредит организму человека так, как это делают наши мобильные телефоны, которые мы постоянно держим при себе и подносим к уху, добровольно облучая мозг электромагнитными волнами. Ведь сегодня мы проводим со своим устройством целые часы, разговаривая на отвлеченные темы, одновременно плотно прижимая смартфон к уху.

Поэтому необходимо извещать людей о вредном излучении, сформировав культуру «добровольного риска». Пользователь должен понимать опасность смартфона.

Москва на связи

Всего в столице на сегодня установлено более 15 тысяч базовых станций, что значительно выше, чем в любом другом российском населенном пункте. При этом их мощность в среднем составляет от пяти до десяти ватт.

Во время всех контрольных измерений на соответствующих территориях не было отмечено ни одного случая превышения допустимой напряженности электромагнитного поля. При этом в 91% случаев этот показатель был в несколько раз меньше предельно допустимого.

СПРАВКА

Как бы странно это ни звучало, но чем больше базовых станций, тем лучше. Если прием слабый, то мобильник увеличивает мощность своей антенны, чтобы найти сеть. А значит, и сильнее облучает человека.

С глаз долой, из мозга вон. Держим телефон на расстоянии

Мы настолько прикипели к своим мобильным телефонам, что часто игнорируем опасность, которую они реально представляют.

Исследования на данную тему проводятся уже не один год, и результаты, к сожалению, не самые утешительные. Согласно отчетам Международного агентства по исследованию рака электромагнитные поля сотовых телефонов являются промоутерами рака мозга.

Также есть результаты двухгодичного радиобиологического исследования, проведенного на грызунах, которое продемонстрировало, что волны мобильных телефонов вызывают опухоли головного мозга.

Не менее опасная тенденция — повальная покупка смартфонов детям. До того как они вошли в массы, молодое поколение никогда так не облучалось.

Более того, ряд исследователей пришел к мнению, что нынешние школьники, которые постоянно находятся в контакте со своим телефоном, страдают от снижения когнитивных функций организма, проблем с памятью и внимательностью.

— Фактически защититься от излучения мобильного телефона можно только одним способом — убрать его подальше от головы. В принципе, отодвинув его от уха на пару сантиметров, вы уже обеспечите значительное снижение воздействия электромагнитного поля на головной мозг, — рассказал «Вечерке» председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев. — Однако лучшим вариантом будет покупка наушников или специальной гарнитуры, которая поможет держать антенну вашего мобильного телефона как можно дальше от головы. Это поможет застраховаться от возникновения опухолей.

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