Александр Малькевич инициирует создание фильма о подвиге экипажа A321
Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии ФАН заявил о необходимости создать фильм о подвиге экипажа A321.
— Для этого мы в Общественной палате инициируем обсуждение предложения Минкульту и Фонду кино. За год кинематографисты успеют подготовить сценарий фильма о нашем «чуде на кукурузном поле», — заявил он.
Малькевич напомнил, что в 2016 году вышел фильм «Чудо на Гудзоне». В его основу также легла реальная история. Тогда экипаж принял решение совершить аварийную посадку на воду из-за отказа обоих двигателей.
Напомним, что 15 августа самолет A321, следовавший из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку. После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего произошел отказ обоих двигателей.
Командир корабля Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузном поле около деревни Рыбаки.
На борту находились 233 человека. Погибших в результате инцидента нет.
В Кремле летчиков, посадивших самолет, назвали героями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что они будут представлены к наградам, передает Newinform.
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