Валерия рассказала о тайной свадьбе сына

Певица Валерия рассказала, что ее 24-летний сын Артемий, проживающий в швейцарском городе Монтре, расписался со своей возлюбленной Натальей Коренной и сообщил об этом родителям всего за день до мероприятия.

По словам Валерии, Артемий позвонил ей 7 июля и «ошарашил» ее новостью о предстоящей свадьбе.

— Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности! — приводит певица слова сына.

Валерия утверждает, что вообще не знала о романе Артемия. По мнению певицы и ее мужа Иосифа Пригожина, который воспитывал Артемия как родного, Наталья была их сыну просто подругой.

— Конечно, порадовались и в то же время опешили, — вспоминает Валерия.

Приехать на свадьбу Валерия и Пригожин не смогли: в тот день у них был концерт. Но Артемий отреагировал на это спокойно и сказал, что они смогут отметить свадьбу позже.

— В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане, — цитирует Валерию «СтарХит».

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