Власти столицы одобрили выделение участка под Некрасовскую линию метро
Власти столицы одобрили выделение участка под Некрасовскую линию Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение о предоставлении в аренду Московскому метро участка земли площадью 0,01 гектара для продления Некрасовской линии. Отмечается, что срок аренды составляет 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением сроком на шесть лет.
В пресс-службе уточняют, что участок на Рязанском проспекте будет задействован для строительства транспортно-пересадочного узла и объектов Некрасовской линии от строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро до «Некрасовки», которая находится на розовой ветке. В данный момент земля свободна от застройки, пишет ТАСС.
Первый участок Некрасовской линии открылся 3 июня этого года. Тогда заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». В полном объеме эта линия откроется в начале следующего года. Известно, что она станет одной из самых протяженных веток среди строящихся в Москве.
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