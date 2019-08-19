Ученые заявили о позитивном влиянии космической радиации на работу мозга
Космическая радиация может оказывать положительное влияние на работу мозга и умственные способности. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.
Российские ученые вместе со специалистом вуза (сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Михаил Гуляев) изучили психоэмоциональное состояние и когнитивные способности грызунов, подвергшихся влиянию излучения, равного по уровню с космическим.
Считается, что ионизирующее излучение, характерное для межпланетного пространства, негативно воздействует на организмы — оно проникает сквозь физические преграды и препятствует проведению космических операций, где участвуют люди.
Однако в результате исследований выяснилось, что у облученных крыс улучшаются показатели по ориентированию в пространстве и выполнению когнитивных тестов. Радиация повышала в их организмах концентрацию молекул, отвечающих за передачу импульсов. Этот механизм пока не изучен до конца, однако, по словам специалистов, дает возможность развить новые подходы к лечению нейродегенеративных заболеваний.
Старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБУ «НМИЦПН им. В. Сербского» Минздрава России Виктор Кохан сообщил, что ученые уже работают в данном направлении и в скором времени представят данные об эффектах облучения «тяжелыми заряженными частицами на течение нейродегенеративного процесса».
Читайте также: Молодой ученый создал уникальный препарат для лечения рассеянного склероза