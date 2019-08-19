Ограничение входа и выхода могут ввести на станциях «Спартак» и «Тушинская»
По требованию полиции на станциях метро «Спартак» и «Тушинская», прилегающих к стадиону «Открытие Арена», 19 августа возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Об этом сообщили в Twitter Московского метрополитена.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) August 19, 2019
Северный вестибюль станции «Спартак» открыт только на выход, а южный вестибюль работает на вход и на выход.
Данные меры связаны с проведением матча шестого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА. Игра начнется в 20:00.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.— Московское метро (@MetroOperativno) August 19, 2019
Московский метрополитен просит пассажиров быть внимательными, соблюдать общественный порядок и заранее приобретать билеты на обратную поездку.
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