Власти региона рассказали об убитой под Ульяновском матери подростка
Убитая сыном под Ульяновском мать подростка ранее имела проблемы с алкоголем и была поставлена на контроль органов соцзащиты. Об этом рассказала министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.
Чиновница отметила, что женщина прошла необходимое лечение и перестала употреблять алкоголь. После этого ее сняли с контроля. В последнее время действия матери подростка не вызывали нареканий.
— Дети всегда были у нее ухоженные, накормленные, всегда был порядок у нее, вопросов к ней по воспитанию не возникало, — заявила министр.
Она добавила, что родственники и соседи положительно отзывались об убитой, сообщает РИА Новости.
Напомним, в воскресенье, 18 августа, рядом с частным домом было обнаружено тело подростка. В самом жилище нашли тела пяти человек — матери, маленьких брата и сестры мальчика, а также его бабушки и дедушки. Отец подростка не жил с семьей, его уже оповестили о трагедии.
Помощь при захоронении убитых окажут власти Ульяновской области.
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