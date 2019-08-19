Непрекращающийся кашель британца оказался признаком смертельной болезни
Британец Тревор Уокер, который продолжительное время страдал от кашля, оказался болен раком кишечника.
Мужчину, который работал слесарем, около двух месяцев мучил кашель. Его семья решила, что у Уокера инфекционное заболевание, распространившееся в грудной клетке. Но медики после обследования диагностировали у мужчины опухоль в кишечнике, которая перешла в легкие.
Тревор Уокер скончался через 16 дней после того, как ему рассказали о смертельном диагнозе.
Вдова британца, которая прожила с ним в браке почти 25 лет, рассказала, что Уокер вел здоровый образ жизни, давно отказался от курения и алкоголя. Видимых признаков рака у него не было, отмечает издание Daily Mirror.
Ранее британские врачи рассказали, как определить, что рак желудка распространился на легкие. Среди главных симптомов — непрекращающийся кашель (возможно, с кровяными выделениями) и потеря веса.
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