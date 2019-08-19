Семейный фестиваль «Традиция» пройдет 24 августа в Подмосковье
Четвертый ежегодный семейный фестиваль «Традиция» пройдет 24 августа в Музее-заповеднике Александра Пушкина в деревне Захарово Одинцовского городского округа. Об этом сообщила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.
Пикник пройдет на десяти площадках. Всего запланировано свыше 60 мероприятий. Посетители смогут насладиться выступлениями музыкальных коллективов, увидеть театральные постановки, посетить лекции и встречи с деятелями культуры, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам основателя фестиваля Эдуарда Боякова, организаторы поставили перед собой задачу заинтересовать в первую очередь детей и собрать артистов, которые будут интересны взрослой аудитории.
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