Дайвер нашел видеокамеру с записью последних минут жизни ее владельца
В Соединенных Штатах Америки охотник за сокровищами нашел в водоеме камеру GoPro, которая запечатлела последние минуты жизни ее владельца, погибшего два года назад.
Инцидент случился в штате Теннеси. Дайвер и блогер Рич Алоха нырял в водопаде, где в 2017 году утонул местный житель Ричард Рэгланд. Он обнаружил на дне водоема камеру, внутри которой была работающая SD-карта.
Посмотрев записанное видео, Алоха понял, что устройство принадлежало погибшему Рэгланду. На записи молодой человек веселится в водоеме в компании друзей.
Мужчина нашел родителей погибшего и передал им карту памяти. В разговоре с журналистами они отметили, что на видео их сын выглядит счастливым и наслаждается жизнью.
Родители Ричарда Рэгланда пока не решились досмотреть запись до конца, чтобы разобраться в причинах смерти сына. Однако они очень признательны блогеру за то, что он помог им увидеть последние минуты жизни их ребенка, сообщает канал WSB-TV.
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