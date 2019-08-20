Новый аэропорт Гагарин в Саратове успешно принял первый рейс из Москвы

Во вторник, 20 августа, новый аэропорт Гагарин в Саратове приступил к обслуживанию рейсов. Первый пассажирский самолет уже успешно приземлился в воздушной гавани.

Ранее сообщалось о том, что 18 августа, в воскресенье, Гагарин принял первый тестовый рейс из московского Внукова.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», первый рейс DP-467 авиакомпании «Победа» выполнил полет из Москвы (Внуково) и прибыл в Саратов в 7:07 по столичному времени. Помимо данного рейса, 20 августа ожидается еще семь внутренних, среди которых шесть также из Москвы, а один из Сургута. На вылет запланированы семь рейсов в столицу. Помимо прочего, будет совершен первый международный рейс в Анталью (Турция) и обратно.

Напомним, что что глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа вышеуказанного аэропорта, что находится в 30 километрах от Саратова у села Сабуровка. Вместе с тем 21 августа прекращает работу старая авиагавань Саратов Центральный.

СПРАВКА «ВМ»

Строительство аэропорта Гагарин в Саратове — это международный проект России, области и частного инвестора в лице УК «Аэропорты регионов». Стоимость реализации оценивалась в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность должна составить один миллион человек в год.

Площадь объекта равняется 23 тысячам квадратных метров. Гавань может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER. В ее распоряжении имеется 21 место для стоянок самолетов.

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