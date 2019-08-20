Лекарство от отдыха. Почему трудно втянуться в дела после отпуска

Постотпускной синдром — состояние, так или иначе грозящее в конце лета любому. «Вечерка» собрала главные ошибки, которые допускают москвичи при возвращении с каникул.

Воспринимать работу как обыденность

Возвращение из отпуска — повод начать «новую жизнь с понедельника».

— Когда мы не получаем удовлетворения от своей деятельности, могут возникнуть проблемы с адаптацией, — утверждает бизнес-тренер Лариса Бузало.

Даже если в офисе ничего не изменилось, стоит попробовать поменять свое отношение к работе.

Замыкаться в себе

Чрезмерное сдерживание собственных эмоций, даже если оно прописано деловой этикой, часто усугубляет постотпускной синдром.

—Никто не говорит, что нужно забыть о профессиональной дистанции, особенно если вы руководитель, — говорит кандидат психологических наук, бизнес-консультант Ирина Палавина. — Но если вы обсудите с коллегами «наболевшее» за чашкой кофе, рабочий процесс не рухнет, не переживайте. После отпуска, когда вы отдохнули от коллег и соскучились по ним, самое время наладить рабочее общение заново.

На службу на следующий день

Между возвращением с курортов и выходом на работу должно пройти хотя бы два дня. Не стоит прилетать в ночь на понедельник. Из-за сонливости и тоске по песчаным пляжам есть риск допустить ошибки в рабочем процессе, исправлять которые придется едва ли не до следующих каникул.

Кстати, ничего, кроме раздражения, объяснение причины вашего прокола не вызовет. «Не включился» — ваша проблема.

От «лайта» переходим к «драйву»

Грамотное распределение своих сил и эмоций после выхода на работу — залог успешного возвращения из отпуска. «Вечерка» пообщалась с психологом и бизнес-тренером Александром Кичаевым и выяснила, как облегчить выход из отпуска.

Если режим отпуска можно условно назвать «лайтом», то работа — безусловно «драйв». И переключить собственные настроение и концентрацию в один момент крайне сложно.

— На отдыхе у человека другая амплитуда энергетики, другие установки, нет обязательств, — утверждает Кичаев. — Основной совет — успеть переключиться с «хочу» на «должен».

Помочь поменять установки можно с помощью концентрации на положительных аспектах профессиональной деятельности.

— Оптимально начинать готовиться к выходу из отпуска нужно за пять дней, — добавляет психолог. — Пятый день — вы еще отдыхаете, но 20 процентов мыслей посвящаете планированию предстоящих действий на работе. Четвертый день — чуть большая концентрация на профессиональных обязанностях. И так далее.

Таким образом, к возвращению в офис вы будете погружены в рабочий процесс и готовы его принять.

Напоминайте коллегам о себе, они не дадут скучать

Готовиться к выходу на работу нужно еще в отпуске — и не только морально.

Вспоминайте режим, ложитесь спать не поздно, как будто завтра на работу. Напомните о себе коллегам: они в общих чертах расскажут вам, как дела.

1) Делитесь впечатлениями с коллегами. Это создаст подсознательную иллюзию продленного отдыха. Кроме того, атмосфера в офисе будет легче.

2) Не принимайтесь за все обязанности в первый день. Начинайте постепенно, разгребая «завалы» осторожно, не торопясь, и оберегая себя от стресса.

3) Устройте на работе десятиминутное чаепитие с десертами, привезенными из отпуска. Коллегам будет приятно, а вам — легче переключиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Швайбович, психолог, коуч, бизнес-тренер:

— Одна из самых главных ошибок — когда человек пробует в первые дни побыстрее сделать все, что накопилось. Таким образом, он себя перегружает, будучи в эмоциональном плане не готовым к таким нагрузкам. Это приводит к конфликтам с коллегами, к ошибкам и к негативному восприятию каждого нового поручения, что усугубляет стресс.

СПРАВКА

Самый продолжительный отпуск предоставляется гражданам Франции — там отдыхают минимум 35 дней при стандартной 35-часовой рабочей неделе. Если сотрудник работает 39 часов в неделю, ему добавляют еще 14 дней каникул. А вот в Гонконге и Сингапуре от работы отлучаются максимум на неделю.

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