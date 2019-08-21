Стало известно, какие ноутбуки чаще всего ремонтируют москвичи
Специалисты одного из московских сервисов ремонта цифровых устройств сообщили, ноутбуки каких моделей горожанам чаще всего приходится чинить. Информацию обнародовали 21 августа.
Эксперты выделили три бренда — ASUS, Lenovo и HP. Специалисты отмечают, что ноутбуки указанных производителей нельзя назвать самыми ломающимися. Дело в том, что именно технику этих брендов обычно предпочитают москвичи.
Кроме того, нередко в ремонт сдают ноутбуки от Acer, Dell и Apple.
— Часто выходят из строя жесткие диски. Далее идут поломки материнской платы и ее элементов, из-за чего ноутбук не включается или выдает системные ошибки. Также часто технику сдают в ремонт из-за неработающего экрана и неисправностей клавиатуры, — передает «Российская газета» слова специалистов сервиса.
Эксперты отмечают, что нести ноутбук сразу в ремонт не стоит. Иногда лучше позвонить в один из сервисов и постараться решить проблему дистанционно.
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