Трамп перенес встречу с премьером Дании после ее отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом глава Белого дома сообщил в личном микроблоге в среду, 21 августа.

По словам американского лидера, датский политик заявила, что не готова обсудить с ним продажу Гренландии. В связи с этим запланированная ранее встреча с Фредериксен переносится на другое время.

— Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, — написал Трамп в Twitter.

Вместе с тем политик отметил, что Дания является «особенной страной с невероятными людьми».

Напомним, что ранее газета Wall Street Journal узнала о желании Дональда Трампа купить Гренландию, самый крупный в мире остров. В датском МИДе заявили, что данная территория открыта для бизнеса, но не для продажи.

По словам члена комитета Государственной думы по международным отношениям Антона Морозова, расширение территории США за счет присоединения Гренландии не принесет Вашингтону экономической выгоды, но может быть использовано для размещения военно-морских баз.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Зачем Трамп хочет купить Гренландию

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

О покупке северных территорий Вашингтон задумывается давно. Первые переговоры шли еще в далеком 1867-м: тогда США купили у царской России Аляску. К идее приобретения Гренландии вернулись после Второй мировой, когда Гарри Трумэн предлагал за остров 100 млн долларов. Но Копенгаген отказался. И вот, похоже, будет новое предложение. Зачем? (далее...)