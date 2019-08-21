Актриса Наталья Потапова рассказала, как Назарова воспитывала внучку
Актриса Наталья Потапова была близкой подругой скончавшейся 20 августа Александры Назаровой. В беседе с «Царьградом» она рассказала, как Назарова жила с внучкой в последнее время.
По словам Потаповой, Назарова до последних дней много работала. Периодически ей приходилось оставлять внучку с няней.
— Девочка была с няней, когда Саша работала. Сашка — она вообще боец, она очень много работала, — рассказала она.
По словам Потаповой, ее подруга делала все возможное, чтобы обеспечить ребенка. Так, например, они несколько раз ездили на отдых за границу вместе.
Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Дата и место похорон будут объявлены позже.
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