Рособрнадзор рассказал, на что будет сделан акцент в заданиях ОГЭ-2020

В 2020 году произойдет изменение заданий основного государственного экзамена (ОГЭ). О том, какие нововведения собираются ввести в структуру испытания, рассказали в среду, 21 августа, в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что часть заданий, уже хорошо знакомых школам, останутся прежними по сути и будут незначительно доработаны. Вместе с тем появятся новые, в которых акцент сместится на проверку достижения результатов обучения, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Речь идет, в частности, об усилении практического характера заданий.

— Введены новые задания, проверяющие умения осуществлять информационный поиск, анализировать информацию, представленную в разных формах, применять знания для решения различных познавательных, практических и коммуникативных задач, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы, — уточняется в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Количество заданий в работе по русскому языку в 2020 году уменьшится с 15 до 9. Стоит отметить, что с учетом данных изменений увеличится разнообразие жанров изложений, которые школьникам предстоит написать. Среди них, к примеру, могут встретиться путевые заметки, записки, очерк, рецензия и дневник. Ученикам также нужно будет уметь анализировать языковой материал. На проверку этого навыка отвели семь заданий, нацеленных на оценку способности выполнять орфографический, пунктуационный, грамматический анализ текста, проверку его глубины и точности понимания содержания.

Помимо прочего, в ОГЭ по математике включили новый блок практико-ориентированных заданий. В экзамене по обществознанию число задач сократили с 31 до 24. Во время испытания по истории будет предложено пройти ряд заданий с исторической картой. На ОГЭ по химии и физике обязательной частью экзамена станет проведение реального эксперимента.

Кстати, недавно Рособрнадзор установил минимальное количество баллов, которое школьникам необходимо набрать за ЕГЭ, чтобы получить аттестат.

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