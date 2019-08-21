Эксперт объяснил, зачем Трампу нужна Гренландия
Президентом США Дональдом Трампом, заявившем о желании приобрести Гренландию, движет прагматизм. Такое заявление в комментарии ФАН сделал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
— Идеология американцев — прагматизм. Если помножить его на убежденность, что все на свете покупается за деньги, то получим идею Трампа о покупке Гренландии, — заявил Коровин.
Эксперт пояснил, что Гренландия откроет США дорогу в Арктику, где находятся большие запасы углеводородов. Кроме того, на этой территории американцы смогут разместить военные базы.
21 августа Дональд Трамп объявил о том, что принял решение отложить встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, так как она не желает обсуждать продажу Гренландии США. Встреча должна была состояться 2-3 сентября, передает телеканал 360.
Читайте также: Российский депутат оценил идею Трампа о приобретении Гренландии