Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала решение президента США Дональда Трампа отменить визит в страну. Свое мнение она высказала в эфире датского телеканала DR2.

В частности, Фредериксен рассказала, что была удивлена, когда американский лидер отменил поездку. Она добавила, что надеется на сохранение хороших отношений между Данией и США в дальнейшем.

— Я хочу подчеркнуть, что наше приглашение к обсуждению общих интересов остается в силе, — заявила политик.

Напомним, Трамп сообщил о переносе визита в Данию в своем Twitter-аккаунте в среду, 21 августа. По его словам, это решение было принято на основании высказываний Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о желании главы Белого дома купить Гренландию. В датском МИДе заявили, что данная территория открыта для бизнеса, но не для продажи.

По словам члена комитета Государственной думы по международным отношениям Антона Морозова, расширение территории США за счет присоединения Гренландии не принесет Вашингтону экономической выгоды, но может быть использовано для размещения военно-морских баз.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Зачем Трамп хочет купить Гренландию

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

О покупке северных территорий Вашингтон задумывается давно. Первые переговоры шли еще в далеком 1867-м: тогда США купили у царской России Аляску. К идее приобретения Гренландии вернулись после Второй мировой, когда Гарри Трумэн предлагал за остров 100 млн долларов. Но Копенгаген отказался. И вот, похоже, будет новое предложение. Зачем? (далее...)