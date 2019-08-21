Памятник Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище 9 сентября в 13:00.
Идея оформления монумента принадлежит Максиму Обрезкову. Архитектором памятника является Елена Копелиович, сообщили на сайте Государственного академического театра имени Вахтангова.
Монумент выполнен на личные средства семьи в соответствии с пожеланиями актера, сделанными им при жизни.
Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года.
СПРАВКА «ВМ»
Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель многочисленных наград, среди которых орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, премия «Золотая маска». Огромную популярность и всенародную славу ему принесли роли в известнейших советских лентах: «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
Владимир Этуш являлся старейшим из народных артистов СССР, которые не покидали сцену даже с наступлением почтенного возраста. Он продолжал выходить на сцену и сниматься в фильмах до 2010 года.
Читайте также: Названа дата прощания с Александрой Назаровой