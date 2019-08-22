Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет на столичной сцене

Международный фестиваль оперы пройдет с 24 августа по 1 сентября на одной из открытых площадок столицы. В пяти концептуальных программах будет представлена ретроспектива оперных шедевров европейских композиторов XVIII столетия в исполнении лучших музыкантов из стран Евразии.

Концерт — открытие фестиваля будет посвящен музыке Георга Фридриха Генделя, одного из ключевых композиторов эпохи барокко. На сцене прозвучат арии и дуэты из знаменитых опер «Ринальдо», «Юлий Цезарь в Египте», «Альцина», «Роделинда», «Ксеркс» в исполнении сопрано Александры Кубас-Крюк, контратенора Юрия Миненко и ансамбля Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского.

Во второй вечер исполнят произведения Генри Перселла. Композитор был одним из главных представителей раннего английского барокко и получил от современников за свои меланхолично-драматические опусы прозвище Британский Орфей, которое организаторы фестиваля использовали в качестве названия второго концертного вечера. Хедлайнером дня станет сопрано Диляра Идрисова.

Третий день фестиваля отдадут гениальному итальянцу Карло Броски, известному так же как Фаринелли: благодаря феноменальной вокальной технике и диапазону голоса в три с половиной октавы певец мог исполнять как сопрановые, так и контральтовые оперные партии. Этот концерт, где задействован оркестр старинных инструментов Pratum Integrum, станет бенефисом для Юрия Миненко, который известен москвичам как филармоническими выступлениями, так и исполнением партии Ратмира в опере Глинки «Руслан и Людмила» в нашумевшей постановке Дмитрия Чернякова на сцене Большого театра.

В последний день лета публику ждет премьера концертной программы «Голос», где прозвучат арии Георга Фридриха Генделя и мотеты Антонио Вивальди в исполнении знаменитой Юлии Лежневой и ансамбля исторических инструментов La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского.

Финальным аккордом фестиваля будет концерт «Королевы драмы», в котором примут участие сразу три меццо-сопрано: Ниан Вонг, Яна Дьякова и звезда телепроекта «Большая опера» Василиса Бержанская.

Так изящно оперный форум презентует почти все значимые элементы ныне модного старинного музицирования.

Остается лишь надеяться, что изменчивая московская погода не подведет публику и не подмочит фестиваль.

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