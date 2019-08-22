Владимир Мединский выразил соболезнования близким актрисы Александры Назаровой
В числе первых свои соболезнования близким артистки выразил и министр культуры России Владимир Мединский.
— Александра Ивановна оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства, — сказал Мединский. — Она обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой. Ей удалось покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей.
Министр также добавил, что каждый, кто сталкивался на своем пути с уникальным дарованием Назаровой, проникался глубокой симпатией к ее мастерству и таланту.
Напомним, что Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Актриса снялась более чем в девяноста фильмах и телесериалах. Среди наиболее известных ее работ — «А если это любовь?», «Принцесса на бобах», «Экипаж», «Моя прекрасная няня» и «Бригада».
Назарова также участвовала в дублировании иностранных картин, озвучивала мультфильмы и компьютерные игры.
О дате и месте прощания с актрисой обещали сообщить дополнительно.
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