Посвященные собранию мецената Щукина карты «Тройка» поступили в продажу
Посвященные выставке «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ имени Пушкина карты «Тройка» поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Карты оформлены по мотивам картин «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо. Всего было выпущено десять тысяч экземпляров. Карты можно купить на станциях столичной подземки в пределах Садового кольца.
Отмечается, что посетить выставку в Пушкинском музее можно будет до 15 сентября включительно. Проект рассказывает историю формирования коллекции московского купца, благотворителя и коллекционера искусства Сергея Щукина.
В экспозиции представлены произведения художников, работавших в различных направлениях, среди которых Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и другие, передает «Москва24».
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