Дрессировщица гепардов держит эмоции под контролем

Нужно думать о своей безопасности. Чувство самосохранения у человека, который работает с животными, как я, должно быть всегда. Но при этом не менее важно научиться контролировать свой страх. Я никогда не впадаю в панику. Всегда стараюсь держать эмоции под контролем.

Родители изначально были против того, чтобы я продолжила цирковую династию. И каждый раз они мне ставили новые условия: принесешь из школы хоть одну тройку — не пойдешь в цирк. Потом задание усложнили: запретили приносить четверки. Собственно, так я стала круглой отличницей.

Считаю, что главное в общении с людьми, — это честность. Я честный человек и уважаю это качество в людях. Уверена, что лжи во благо не бывает. Для меня неприемлемо изменять себе, идти против воли и честности.

Еще я не люблю ругаться, поэтому всегда терпеливо выслушиваю собеседника, и, если для меня его позиция совершенно неприемлема, то я просто отхожу, выдыхаю и стараюсь абстрагироваться. Понимаю, что он имеет право на свою точку зрения.

Я никогда не льщу. Если мне что-то не нравится, я предпочту промолчать. А если нравится — то скажу об этом честно и искренне.

Я очень самокритичный человек. С детства предъявляю к себе очень высокие требования. И точно знаю, что невозможное возможно. В какой-то степени именно поэтому я приняла решение дрессировать совершенно не изученных ранее животных — гепардов. Мне неинтересно быть как все. Я привыкла постоянно повышать планку и ставить перед собой сложные задачи. Могу назвать себя любопытным человеком. Если я чего-то не знаю, то в этот же момент начинаю искать информацию. Это доставляет мне огромное удовольствие.

Но самое интересное, что формальная учеба в школе мне не нравилась, даже несмотря на то, что я была отличницей и вообще одной из лучших учениц в школе. Тем не менее на некоторых предметах мне было скучно. Сыну своему говорю, что важно всесторонне развиваться и быть открытым к новым знаниям, чтобы впоследствии было проще определиться со своим местом в жизни.

Когда дело касается воспитания сына, я вспоминаю, как в свое время спорила со своими мамой и бабушкой. Они не понимали и не хотели принимать мою позицию, а я была ребенком очень упрямым. Поэтому сейчас я стараюсь давать своему ребенку возможность выбирать многое самостоятельно. В каких-то вопросах мы с ним приходим к общему знаменателю, путем разговоров и объяснений. Это очень ценно.

Человек не может заниматься всем — нужно выбрать одно, но свое направление в жизни. Такой выбор ты делаешь раз и навсегда. Мне было сложно выбрать. Когда твои родители дрессировщики, например, ты, естественно, начинаешь с дрессуры.

Когда твои родители канатоходцы, они научат тебя с детства держать баланс, а дальше уже на основе этой базы ты можешь добиться многого. Но, как вы уже знаете, изначально мои родители не хотели, чтобы я работала в цирке, поэтому мои поиски были долгими.

СПРАВКА

Дарья Костюк родилась в Москве в 1986 году. Она — продолжательница известной цирковой династии и продюсер собственного «Цирка Дарьи Костюк». Ее аттракцион с гепардами «Созвездие большой кошки» не имеет аналогов в мире. В 2009 году Дарья окончила продюсерский факультет Российской академии театрального искусства.

Но цирковую карьеру начала еще в 1997 году, выступая в сложнейшем жанре под названием «джигитовка». В 1998 году она была зачислена в номер «Дрессированные обезьяны». В 2012 году циркачка создала целый спектакль, именуемый «Остров грез». Сегодня Дарья Костюк — единственная в мире дрессировщица гепардов, прима Большого Московского цирка, автор и режиссер цирковых программ.

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