Москвичей пригласили на фестиваль Street Blogger Fest
Фестиваль Street Blogger Fest стартовал в рамках праздника «Ритм моего города». Гостями станут девять звездных блогеров, рэп-исполнители и уличные художники, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
С 23 по 26 августа посетителей ждет марафон встреч с Серго, Subo, Амираном Сардаровым, Катей Адушкиной, Кириллом Сарычевым, Полей из Деревки, ЯнГо, Dava и Эдвардом Билом. Они проведут лекции, на которых расскажут о секретах успеха и своих будущих проектах, дадут мастер-классы. Так, Амиран Сардаров поделится тонкостями ведения блога, Катя Адушкина поможет найти собственный танцевальный стиль, а Поля из Деревки познакомит с подробностями сельской жизни.
Кроме того, организаторы подготовили выступления рэперов, граффити-перформансы, спортивные турниры. На фестивале отметят День Государственного флага: хип-хоп-исполнители зачитают рэп о символе России, а уличные художники нарисуют граффити в цветах триколора.
Напомним, что неделя Street Stele продлится до 25 августа. Гости смогут послушать лекции, научиться делать креативный макияж, создавать модные луки из сданной на переработку одежды. Сам фестиваль «Ритм моего города» можно посетить на ВДНХ до 7 сентября.
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