Онколог назвала 12 настораживающих признаков заболевания раком

В Центральной клинической медсанчасти имени В. А. Егорова назвали 12 признаков, по которым можно выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. О симптомах рассказала онколог Елена Гудкова в четверг, 22 августа.

В первую очередь медик подчеркнула, что своевременная диагностика возможна при регулярных медосмотрах. Тем не менее бывают случаи, когда злокачественную опухоль удается выявить в перерывах между осмотрами.

Для этого нужно обращать внимание на следующие настораживающие признаки: не прекращающиеся в течение двух недель кашель и мокрота с кровью; не проходящие диарея и запор; анемия; уплотнение молочных желез у женщин; частые и болезненные мочеиспускания; охриплость голоса, не спровоцированная простудой и длящаяся дольше трех недель; увеличение лимфоузлов; изжога, которую не устраняют лекарственные средства; затруднение глотания; резкая потеря веса; лихорадка и потливость ночью; изменения формы и внешнего вида родинок; незаживающие язвы на коже или в ротовой полости.

При этом Гудкова отмечает, что приведенные выше симптомы говорят о патологиях, которые не имеют отношения к онкологии, но в некоторых случаях все же могут свидетельствовать о возникновении в организме трудноизлечимого заболевания. В связи с этим в целях безопасности рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу при фиксировании какого-либо из признаков.

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