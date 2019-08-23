Когда Запад официально признает Крым российским

Британское издание The Guardian опубликовало фото с фестиваля искусства в Судаке с подписью «Крым, Россия», передает «Российская газета».

Консервативное издание с Туманного Альбиона формально признало Крым российской территорией. Газета на своем сайте опубликовала фоторепортаж, в котором оказался снимок с фестиваля «Таврида». В подписи к фото указано: «Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль «Таврида — АРТ» недалеко от города Судак».

В The Guardian много раз публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией. Спустя несколько часов фоторепортаж, вызвавший ажиотаж на Украине, отредактировали, убрав из подписи Россию и оставив полуостров без обозначения страны.

Телеканал CNN не так давно «оговорился» схожим образом. В январской передаче журналисты телеканала опубликовали кадры салюта в Крыму, которые сопровождались титром «Симферополь, Россия». Несмотря на то что уже на следующий день в архиве телеканала титры были отредактированы, украинское посольство успело сделать заявление, где призвало СМИ «проверять факты». Российский МИД, в свою очередь, поблагодарил канал за то, что он «опубликовал не фейк».

Как считают политологи, такие «оговорки» свидетельствуют, что общественность Европы уже признала Крым частью России по факту. Чем скорее это поймут политики, тем будет выгоднее им самим.

МНЕНИЯ

Доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло:

— Типичная оговорка по Фрейду! Европейцы уже приняли как данность, что Крым — российский, и таким его и считают. Потому что это — объективная реальность. Вот и проговариваются, что называется, на автомате. Но затем приходит цензура, и эти оговорки вымарывают. А на самом деле это свидетельствует о том, что в мозгах европейцев принятие новой реальности уже свершилось окончательно.

Директор НПО «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов:

— Считать, что все западные медиа жестко подчинены русофобской пропаганде, — заблуждение! Здравому смыслу и честной журналистике тоже есть место. В Британии тоже есть журналисты старой школы, а не только пропагандисты. И этот фоторепортаж — из разряда реальной журналистики. Одной кампанией в СМИ в ХХI веке не удастся навязать ложное представление о крымском статусе, есть народная дипломатия, поездки общественников и оппозиции в регион, творческие контакты, да хотя бы свидетельства тех, кто приезжал на чемпионат мира по футболу в том году. Есть социальные медиа. Все это дает нам повод для осторожного оптимизма, что аудитория Западной Европы видит и реальную картину тоже.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:

— Это — оговорка по Фрейду. Конечно, она сделана не специально. А случайно, но о многом говорит. О том, например, что вопрос принадлежности Крыма не является сколь-нибудь важным в повестке дня западной аудитории в целом и западных медиа в частности. Поэтому СМИ, когда дают какую-либо информацию о событиях в Крыму, не проводят факт-чекинг. Отсюда такие накладки. Если это не волнует СМИ, то не волнует и общество, ведь пресса ориентируется на то, что общество волнует. Это не говорит о том, что активно приближается официальное признание Крыма российским. Но так как вопрос Крыма вынесен в западном дискурсе за десятые скобки, то лет через десять–двадцать можно будет ставить вопрос о юридическом признании фактической ситуации с полуостровом. Это — хороший сигнал для западных политиков. Самые ловкие из них сейчас отделят Крым от Донбасса в своих высказываниях, что облегчит решение вопросов по воюющему юго-востоку Украины.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей РК и 95,6 процента жителей Севастополя.

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