Захарова оценила обещание поднять флаг Украины над Владивостоком
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять флаг страны над Владивостоком. Своим мнением по поводу заявления политика она поделилась в личном микроблоге в субботу, 24 августа.
Омелян ранее заявил, что единство Европы «от Лиссабона до Владивостока» возможно, только если над последним поднимут флаг Украины, как «сто лет назад».
В свою очередь, Захарова выразила уверенность, что подобными заявлением Киев производит подмену понятий. В качестве аргумента в защиту своей позиции российский дипломат напомнила, что сто лет назад события развивались не только вокруг Украины, но и имели отношение «в принципе к оккупационным флагам в этом регионе». Речь идет об оккупации города войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран в период с 1918 по 1919 год.
Не принимая во внимание данные нюансы, обещание Омеляна становится сродни подтасовке фактов украинской стороной, подчеркнула Захарова.
— То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции, — написала в Facebook официальный представитель российского МИД.
Политолог Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» отметил, что слова Омеляна не стоит воспринимать всерьез, поскольку его заявления часто имеют фантастический характер.
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