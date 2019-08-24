Актрису Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище
Похороны народной артистки России Александры Назаровой состоялись на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили представители Театра имени Ермоловой, уточнив, что актриса похоронена рядом с могилами других деятелей культуры.
— Мы простились с нашей дорогой актрисой, и свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского, — цитирует сообщение РИА Новости.
Народная артистка России Александра Назарова, известная по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Заслуженный артист Российской Федерации Борис Смолкин и народный артист России Александр Филиппенко выразили соболезнования родным и близким актрисы.
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