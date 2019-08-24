Крым ответил Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сделала заявление после слов украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее сравнил Крым с похищенным ребенком.
— У меня складывается впечатление, что Зеленский продолжает играть роль Голобородько на посту президента Украины, — сказала Гридчина.
Она вспомнила о герое из сериала «Слуга народа», которого ранее играл Зеленский.
Кроме того, Гридчина считает, что избранному президенту Украины стоит начать выполнять предвыборные обещания.
— Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский, — передает РИА Новости слова главы украинской общины Крыма.
Также президент Украины предложил создать «крымско-татарскую автономию» в Крыму. По его словам, парламент Украины готов рассмотреть данное предложение, а партия «Слуга народа» готовит по крымскому вопросу три закона.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Владимир Леонидович Жарихин, член совета по национальной стратегии, заместитель директора Института стран СНГ:
— Надо заметить, что крымским татарам предоставить какую-либо автономию может только та страна, которая контролирует Крым, это Россия. Поэтому Зеленский может предоставлять что угодно на бумаге, но менять что-то реально он не имеет никакой возможности. Поэтому все это из разряда продолжения сериала «Слуга народа» и игра, скорее, не в настоящего украинского президента, а того Голобородько. Именно на тех, кто его таковым и воспринимает, эта игра и рассчитана. Но все это слова, которые на деле никогда не подтвердятся. И сомневаюсь, что крымским татарам это хоть сколько интересно — единицы из них после вхождения Крыма в состав России предпочли выехать на Украину.
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