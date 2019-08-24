Крымские татары призвали Зеленского не вмешиваться в дела полуострова

Крымские татары не нуждаются в создании национально-территориальных автономий от президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее Зеленский предложил создать «крымско-татарскую автономию» в Крыму. По его словам, парламент Украины готов рассмотреть данное предложение, а партия «Слуга народа» готовит по крымскому вопросу три закона.

Умеров на такое предложение ответил, что крымским татарам не нужны «призрачные автономии» от президента чужой страны. Он также подчеркнул, что крымские татары обеспечены всем необходимым «у себя дома в России».

— Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма, — приводит слова Умерова РИА Новости.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Леонидович Жарихин, член совета по национальной стратегии, заместитель директора Института стран СНГ:

— Надо заметить, что крымским татарам предоставить какую-либо автономию может только та страна, которая контролирует Крым, это Россия. Поэтому Зеленский может предоставлять что угодно на бумаге, но менять что-то реально он не имеет никакой возможности. Поэтому все это из разряда продолжения сериала «Слуга народа» и игра, скорее, не в настоящего украинского президента, а того Голобородько. Именно на тех, кто его таковым и воспринимает, эта игра и рассчитана. Но все это слова, которые на деле никогда не подтвердятся. И сомневаюсь, что крымским татарам это хоть сколько интересно — единицы из них после вхождения Крыма в состав России предпочли выехать на Украину.

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