Пострадавшую в Турции девочку планируют транспортировать в РФ
Пострадавшую в Турции девочку планируют скоро перевезти в Россию.
— Возможность транспортировки в Россию может наступить в течение нескольких дней при условии, что не будет новых осложнений, — заявили ТАСС представители администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В настоящий момент ребенок находится в реанимации в городе Денизли. Российская и турецкая стороны ежедневно консультируются по состоянию пострадавшей девочки. Ранее медики провели компьютерную томографию, исследование подтвердило крайнюю тяжесть состояния ребенка.
Ожидается, что в транспортировке задействуют МЧС РФ.
12-летняя петербурженка получила тяжелые травмы на отдыхе в Бодруме. Про инцидент на турецком курорте заявили в генконсульстве России в Анталье. Гражданку России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в бассейне на территории отеля «Санхилл».
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