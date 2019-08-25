Объявлено точное время повторной попытки стыковки «Союза» с МКС
Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) объявило, что повторная попытка состыковать космический корабль «Союз МС-14» с Международной космической станцией будет предпринята утром 26 августа, в 06:12 мск.
Перед этим экипажу МКС предстоит выполнять ряд действий, в том числе перевести «Союз МС-13» от модуля «Звезда», к которому он причален в настоящее время, к модулю «Поиск».
Таким образом, «Союз МС-14» попробуют пристыковать к МКС у освободившегося модуля «Звезда», поскольку предыдущая попытка, с «Поиском», завершилась неудачей, сообщается на официальном сайте НАСА.
Напомним, 22 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отправился к Международной космической станции. 24 августа стыковка космического корабля с МКС пошла не по плану из-за проблем с системой сближения «Курс».
При этом экипаж МКС не смог пристыковать корабль к станции в ручном режиме, поскольку на «Союзе» нет системы дистанционного управления. Робот «Федор» не принимает участия в управлении кораблем из-за заложенных программистами ограничений.
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