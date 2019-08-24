Разработчик «Федора» рассказал о состоянии робота после неудачной стыковки
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что неудавшаяся стыковка «Союза» с МКС не повлияла на состояние робота «Федора».
Кроме того, он рассказал, что робот выполнит свою программу, если стыковка состоится. Дудоров объяснил, что для выполнения программы «Федору» нужно два дня, а время пребывания робота на МКС составит почти две недели.
Дудоров также отметил, что неудавшаяся стыковка не могла навредить роботу, так как до прибытия на МКС «Федор» находился в состоянии сна, сообщает ТАСС.
Напоминаем, что 22 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отправился к Международной космической станции, но не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
По мнению научного обозревателя Александра Галкина, «Федор» был отправлен на МКС для отработки его движений в невесомости.
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