Повторную стыковку «Союза МС-14» с МКС перенесли
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14» с МКС состоится в ночь с 25 на 26 августа. С таким заявлением выступил в субботу, 24 августа, руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.
Ранее сообщалось о том, что стыковка космического корабля, на борту которого находится робот «Федор», с МКС пошла не по плану. В связи с возникшим сбоем в ЦУП было организовано заседание государственной комиссии.
Соловьев добавил, что в ближайшее время экипаж «Союза» должен демонтировать усилитель на одном из узлов, проверить его и заменить в случае необходимости. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что 22 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отправился к Международной космической станции. Планируется, что аппарат, на создание которого было потрачено 300 миллионов рублей, пробудет там две недели.
По мнению научного обозревателя Александра Галкина, цель пребывания «Федора» на МКС заключается в необходимости отработать его движения в невесомости.
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