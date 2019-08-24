Рогозин приедет в ЦУП в связи с неудачной стыковкой «Союза МС-14» с МКС
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приедет в Центр управления полетами (ЦУП), где проходит совещание по факту ЧП с кораблем «Союз МС-14». Об этом в субботу, 24 августа, заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Ранее сообщалось, что стыковка космического корабля, на борту которого находится робот «Федор», с МКС пошла не по плану. В связи с возникшим сбоем в ЦУП было организовано заседание государственной комиссии.
В настоящий момент специалисты решают вопрос о повторном проведении стыковки двух объектов. В частности, рассматривается возможность ее переноса на другую дату, пишет ТАСС.
Напомним, что 22 августа корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту отправился к Международной космической станции. Планируется, что аппарат, на создание которого было потрачено 300 миллионов рублей, пробудет там две недели.
По мнению научного обозревателя Александра Галкина, цель пребывания «Федора» на МКС заключается в необходимости отработать его движения в невесомости.
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