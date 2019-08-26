Названо число россиян, которые провели лето в социальных сетях

Более трех четвертей россиян провели время в социальных сетях летом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Mail.ru Group, опубликованные в понедельник, 26 августа.

Согласно сведениям опроса, 76 процентов граждан потратили свободное время в самый теплый сезон года на социальные сети в Рунете, где из данного числа 47 процентов юзеров смотрят видео, 46 процентов — фильмы и сериалы и еще 46 процентов слушают музыку. В сетевые игры с головой погружаются 42 процента опрошенных. 34 процента занимают досуг общением в мессенджерах, 23 процента делают заказы в онлайн-магазинах. Любопытно, что 19 процентов смотрят телевизор, посещая сайты каналов, 12 процентов переключаются между радиочастотами и лишь восемь процентов занимаются онлайн-обучением.

В общей сложности 33 процента пользователей Сети в летние месяцы пользуются Интернетом на работе или учебе. Столько же — в выходные дни в городе. 25 процентов не расстаются с вай-фаем на даче, 20 процентов прибегают к его услугам во время поездок по стране. Всего девять процентов пользуются им за рубежом. Примерно 79 процентов участников опроса заявили, что подключаются к Сети вне зависимости от местоположения. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что в исследовании, проводившемся с июля по август 2019 года, приняли участие 4200 пользователей Рунета старше 14 лет. Юзеры выходят в онлайн-пространство как с мобильных телефонов, так и с планшетов.

Кстати, недавно соотечественники рассказали о своем отношении к фотографированию.

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