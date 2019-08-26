Иосиф Пригожин рассказал, что ему не нравится девушка сына Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин открыто говорит о своей антипатии к избраннице младшего сына певицы Валерии Арсения. Поначалу артистке тоже не нравился выбор сына, но постепенно она смогла его принять.
Четыре года назад Арсений Шульгин начался встречаться с моделью Анной Аверьяновой, более известной публике под псевдонимом Шеридан. Звездные родители скептически относились к выбору молодого человека, ведь на тот момент ему было всего 16 лет, он ушел из дома, забросил учебу в музыкальном училище и устроился на работу, пытаясь доказать, что сможет жить самостоятельно. Родные просили девушку повлиять на парня, но ничего не изменилось.
— Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно. Да, Арсений в какой-то момент вернулся домой. Поцеловал дверь и снова ушел. Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения, — рассказал Иосиф Пригожин.
Сама Анна Шеридан отказывается комментировать происходящее в личной жизни, сообщает издание «СтарХит».
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