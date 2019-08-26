Песков озвучил позицию Путина по вопросу выстраивания отношений со странами G7
Президент России Владимир Путин выступает за налаживание отношений со всеми странами — участницами «Большой семерки» (G7). С таким заявлением выступил в понедельник, 26 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Разумеется, президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами — участниками «Семерки», — отметил представитель Кремля и подчеркнул, что с рядом государств (Японией, Италией, Францией, Германией) контакты уже развиваются в положительном русле.
Вместе с тем, добавил Песков, необходимо признать наличие некоторых разногласий, которые, по его мнению, «неизбежно существуют». Тем не менее диалог не прекращается и даже помогает снизить уровень недоверия, что в свою очередь позволяет решать вопросы мирно, без конфронтаций.
— Мы надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
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